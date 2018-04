Video: Gemeinschaftsgarten erfreut Nordhorner Hobbygärtner

Nordhorn: Frühlingszeit = Gartenzeit. Aktuell sind viele Gartenbesitzer bei uns in der Region auf den Beinen, um ihr grünes Herzstück wieder auf Vordermann zu bringen. Doch was ist, wenn man gar keinen Garten hat? Abhilfe schafft da der neue Gemeinschaftsgarten in Nordhorn. Hier gibt es mitten im Grünen die Möglichkeit, ein eigenes kleines Beet zu bepflanzen. Eine tolle Idee für alle Gartenliebhaber oder solche, die es noch werden wollen!