Empfehlung - VfL Weiße Elf feiert 100-jähriges Bestehen mit Festakt

Nordhorn 150 Gäste nahmen am Donnerstagabend im Festzelt im Grenzlandstadion am Festakt zum 100-jährigen Bestehen des VfL Weiße Elf Nordhorn teil. Dessen Vorsitzender Volker Friese betonte: „Die Grundsteine für die heutige Struktur und Qualität des VfL sind in der Vergangenheit gelegt worden. Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Sportfreunde würde es den VfL Weiße Elf nicht geben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vfl-weisse-elf-feiert-100-jaehriges-bestehen-mit-festakt-303540.html