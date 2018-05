Empfehlung - Verstärkung für Betreuer des SkF in Nordhorn

Nordhorn. Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können, kann das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer zuweisen – insofern im Vorfeld nicht eine entsprechende Vorsorgevollmacht unterzeichnet worden ist, in der alles geregelt ist. Der Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Nordhorn berät in allen Angelegenheiten, die mit der rechtlichen Betreuung zusammenhängen und schult zudem ehrenamtliche Betreuer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verstaerkung-fuer-betreuer-des-skf-in-nordhorn-234891.html