Empfehlung - Verschwindet die Firnhaberstraße in der Versenkung?

So ändern sich die Zeiten. Die Älteren in Nordhorn erinnern sich noch gut daran, wie Lastwagen durch die Hauptstraße brummten, dicht vorbei an Wohnhäusern und Geschäften. Heute undenkbar, die größte Flaniermeile der Grafschaft ist selbstverständlich eine Fußgängerzone und Herzstück des Einzelhandels in der City. Was sind dagegen ein paar Busse, könnte man meinen, die auf der abzweigenden Firnhaberstraße verkehren? Oder Autofahrer, die diesen Schleichweg zwischen Europaplatz und Seeuferstraße benutzen. Es ist zu verlockend, wie viel Zeit damit gespart werden kann, denn zu Fuß geht‘s schnell von einem Ende der Hauptstraße zum anderen zwischen den Brücken, aber hinter dem Steuer eines Kraftfahrzeugs dauert das eine gefühlte Ewigkeit. Doch nun sind Poller in Sicht, und das ist eine Überraschung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verschwindet-die-firnhaberstrasse-in-der-versenkung-280686.html