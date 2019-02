„Verrückt und normal liegen oft nah beieinander“

Mit dem „Trialog“ des Diakonischen Werks gibt es in Nordhorn seit acht Jahren eine offene Gesprächsrunde für psychisch Erkrankte, deren Angehörige und Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten. Nächster Termin ist am Donnerstag, 28. Februar, in der VHS.