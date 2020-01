Empfehlung - Verrucht und doppeldeutig: Krimi-Dinner „Die Schwarze Witwe“

Nordhorn Rund 30 Besucher verfolgten am Samstagabend die Uraufführung des selbst geschriebenen Stücks „Elenore Rose – Die Schwarze Witwe“ aus der Feder von Eva-Maria Götting-Ennen und Daniel Niers, die gleichzeitig als Protagonisten wirken. Schauspiel, Gesang und feinste Speisen bescherten den Gästen einen unterhaltsamen Abend und machten die Premiere zu einem erfolgreichen Auftakt in die neue Tour, die neben Nordhorn auch Spielorte in Ringe, Wietmarschen und Meppen umfasst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verrucht-und-doppeldeutig-krimi-dinner-die-schwarze-witwe-339286.html