Vermutlich bei Rot gefahren: Radfahrerin schwer verletzt

gn Nordhorn. Eine 30-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Mittwoch in Nordhorn schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Sie stieß im Kreuzungsbereich der Bernhard-Niehues-Straße zum Frensdorfer Ring mit einem Mercedes zusammen.

Die Radfahrerin fuhr gegen 18.00 Uhr auf der Bernhard-Niehues-Straße in Richtung Innenstadt. Die Polizei vermutet, dass sie trotz Rotlicht über die Kreuzung am Frensdorfer Ring fahren wollte, dabei wurde sie von dem anfahrenden Mercedes eines 27-jährigen Mannes erfasst. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.