Vermisster 26-Jähriger ist zurück

Nordhorn. Der vermisste 26-Jährige aus Denekamp ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei Nordhorn wurde eine Frau am Montagmorgen in Engden auf den geistig beeinträchtigten Mann aufmerksam. Polizisten brachten ihn gegen 08.20 Uhr zur Wache. Den Beamten zufolge ist der 26-Jährige unverletzt. Wo er die Nacht verbracht hat, ist unklar.

Nächtliche Suche

Mit zwei Hubschraubern haben die deutsche und die niederländische Polizei am späten Sonntagabend das Grenzgebiet abgesucht. GN-Leser meldeten sich, und gaben an, dass sie den Mann am Sonntagabend in Brandlecht gesehen haben. Trotzdem blieb die Suche in der Dunkelheit ohne Erfolg. Die deutsche Polizei will ihn jetzt zurück in die Niederlande bringen.