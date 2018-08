Empfehlung - Verlorene Fotoschätze für Ausstellung neu entdeckt

Nordhorn Als „wiederentdeckte Schätze“ aus dem Fundes des Stadtmuseums kündigte Dr. Werner Rohr, Präsident des Grafschafter Museumsvereins, die Fotoausstellung im Povelturm an, die am Sonntag eröffnet wurde. Zu sehen ist eine Auswahl von 70 der rund 200 Fotos, die der Nordhorner Hobbyfotograf Albert Hackmann in den Jahren 1999 und 2000 vom NINO-Areal gemacht hatte. Diese stimmungsvollen Farbfotos entführen den Betrachter in eine Welt, die es nicht mehr gibt: Nach dem endgültigen Aus des Textilkonzerns NINO 1996 und dem Verkauf aller noch brauchbaren Maschinen und Materialien blieb das fast 15 Hektar große Betriebsgelände als große Brachfläche zurück. Niemand wusste damals, was mit diesem Ruinengelände passieren sollte. Erst wenige Jahre später begannen mit der Gründung einer Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft die konzeptionelle Vorbereitung der Abriss- und Sanierungsarbeiten und die Planungen für eine Nachnutzung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verlorene-fotoschaetze-fuer-ausstellung-neu-entdeckt-247040.html