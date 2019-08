Empfehlung - Verkehrszählung im Stadtteil Oorde

Nordhorn Am Dienstag, 27. August, wird der motorisierte und nicht motorisierte Verkehr im Stadtteil Oorde und Teilen von Stadtflur gezählt. „Dazu werden bereits am Montag zuvor entsprechende Messgeräte aufgestellt“, teilte die Stadt Nordhorn mit. Gemessen wird zwischen Wehrweg/Emsbürener Straße und Seeuferstraße, vom Heseper Weg bis zum Oorder Weg sowie an der Wasserstraße und am Immenweg. In der Zeit von 6 Uhr bis 19 Uhr erfassen spezielle Kameras dort den Verkehr. „Es werden keine persönlichen Merkmale oder Nummernschilder der Verkehrsteilnehmenden aufgezeichnet“, betont die Verwaltung in der Pressemitteilung. „Die erhobenen Daten sollen als Grundlage für tiefergehende verkehrliche Planungen und städtebauliche Entwicklungen im Stadtteil Oorde dienen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verkehrszaehlung-im-stadtteil-oorde-314577.html