Verkehrstipp: Neumarkt in Nordhorn ist ab Samstag gesperrt

Nordhorn Die Nordhorner Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass nach der Sperrung des Neumarktes dort stehende Fahrzeuge noch im Laufe der Nacht zum Sonntag, 21. Oktober, kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen.

Die Herbstkirmes wird am Freitag, 26. Oktober, um 15 Uhr offiziell eröffnet und endet am Dienstag, 30. Oktober, mit dem Abschlussfeuerwerk um 22 Uhr.

Sperrung der Bentheimer Straße bis Freitag

Ab Montag, 22. Oktober, bis Freitag, 26. Oktober, wird außerdem die Bentheimer Straße in Höhe der Brücke über den Nordhorn-Almelo-Kanal für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Grund dafür sind Leitungsbauarbeiten. Der Durchgangsverkehr wird über die Osttangente umgeleitet. Der Anliegerverkehr ist sichergestellt, teilt die Stadt mit. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zu Fuß und mit dem Fahrrad kann der Bereich weiterhin passiert werden.

Haltestellen der Buslinien 100 und 200 entfallen

Aufgrund der Bauarbeiten auf der Bentheimer Straße in Höhe der Haltestelle „Kanalbrücke“ fahren die Busse der Linie 100 und 200 eine ausgeschilderte Umleitung. Wie die Verkehrsbetriebe mitteilen, entfallen die Haltestellen „Schützenstraße“, „Am Sportpark“ und „Kanalbrücke“. An der Bentheimer Straße in Höhe des TÜV wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.