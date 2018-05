Empfehlung - Verkehrstipp: „Blaue Brücke“ in Nordhorn wird saniert

gn Nordhorn. Die „blaue Brücke“ am Auslauf des Vechtesees wird ab Montag, den 14. Mai bis voraussichtlich Ende Juni gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten, teilt die Stadt Nordhorn mit. Die Brücke erhält unter anderem einen neuen Anstrich zum Korrosionsschutz. Auch der Holzbohlenbelag wird erneuert. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie der Radverkehr werden umgeleitet. Die Umleitung führt aus Richtung der Schleusenbrücke kommend am Neumarkt entlang, dann über die Brücke zur Vechteaue und von dort über die Brücke zum Vechtesee. In Gegenrichtung gilt die gleiche Umleitung umgekehrt. Boote können während der Bauzeit weiterhin unter der Brücke hindurchfahren. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verkehrstipp-blaue-bruecke-in-nordhorn-wird-saniert-235648.html