Verkehr rollt über die Nordumgehung

Nordhorn Das erste von vier Teilstücken der neuen Nordumgehung von Nordhorn ist fertiggestellt. Seit Montagmittag rollt der Verkehr in beiden Richtungen über einen rund 1,9 Kilometer langen Abschnitt, der die Bundesstraße 213 in Höhe des Hotels Rammelkamp in Klausheide mit der Wietmarscher Straße (Landesstraße 67) etwa einen Kilometer nördlich des Döpperswegs miteinander verbindet.

Neue Ampel eingeschaltet

Gegen 12.30 Uhr entfernten Mitarbeiter der Baufirmen und Vertreter der Landesstraßenbaubehörde die restlichen Absperrungen, nachdem am Morgen noch die letzten Markierungen auf die Fahrbahn aufgebracht worden waren. Dann schalteten sie die Ampel an der Bundesstraße 213 in Klausheide ein. „Diese wird sich nun noch einpendeln, um die passenden Phasen zu finden“, erklärte Klaus Haberland, Leiter der Landesstraßenbaubehörde. Es könne aus diesem technischen Grund vorübergehend noch zu Rückstaus kommen – was im Berufsverkehr am Nachmittag dann auch prompt der Fall war.

Sperrung Wietmarscher Straße

Zur Streckenführung: Der Verkehr, der aus Richtung Lingen kommt, kann nun über den Ostteil der neuen Nordumgehung nach Wietmarschen fahren. Wer von Lingen nach Nordhorn will, biegt an der neuen Ampel in Klausheide links ab. Und auch der Verkehr, der von Nordhorn nach Wietmarschen fährt, wird nun über die Nordumgehung geführt. Denn die Wietmarscher Straße (L67) in Nordhorn ist seit Montag zwischen der Einmündung zu „McDonald’s“ und der jetzt freigegebenen Einmündung der Nordumgehung komplett gesperrt worden. Hier verwandeln sich in den kommenden Monaten die bestehende Wietmarscher Straße und die Trasse der neuen Wietmarscher Straße in eine Großbaustelle.

Und so geht’s weiter

Als Nächstes wird nun die Verbindung zwischen der Einmündung Döppersweg und der jetzt freigegebenen Einmündung der Nordumgehung hergestellt. Als drittes Teilstück folgt voraussichtlich im Sommer 2019 der 4,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen Wietmarscher Straße (L67) und Neuenhauser Straße (B403) am Kloster Frenswegen. Dieser dritte Abschnitt kreuzt den Hohenkörbener Weg (K17) und die Veldhauser Straße (K12) jeweils mit einer Ampel. Dann wird die Nordumgehung zwischen Kloster Frenswegen und Hotel Rammelkamp in einem Stück komplett befahrbar sein. Als vierter und letzter Abschnitt erfolgt im Herbst 2019 das Teilstück zwischen der „McDonald’s“-Kreuzung und der Einmündung Döppersweg. Diese Baustelle berührt direkt die schon jetzt stark befahrene Kreuzung und soll erst in Angriff genommen werden, wenn alles andere erledigt ist und der Verkehr bereits über den restlichen Teil der Nordumgehung fließt.