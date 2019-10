Empfehlung - Verkaufsstart für „Wohnpark an der Kanalallee“

Nordhorn Kaum hatte die Bauleitplanung im Stadtentwicklungsausschuss des Rates die letzte Hürde genommen, da fiel in den Räumen der Kreissparkasse am Donnerstagabend der Startschuss für die Vermarktung: Ab 2020 sollen im „Wohnpark an der Kanalallee“ nach und nach 190 neue Wohnungen gebaut werden. Planer und Projektträger sprechen von einem „in Nordhorn einzigartigen Wohnprojekt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verkaufsstart-fuer-wohnpark-an-der-kanalallee--326282.html