Empfehlung - Vergnügliche Puppen-Comedy mit Sascha Grammel

Nordhorn Auf seiner aktuellen Tournee „Fast Fertig" machte der aus vielen Fernsehauftritten in RTL- und ARD-Shows bekannte Comedian, Puppenspieler, Bauchredner und Zauberer Sascha Grammel am vergangenen Mittwoch Station in Nordhorn. In der seit Wochen mit weit über 2000 Zuschauern ausverkauften Euregium-Halle bot Grammel ein zweistündiges, sehr vergnügliches Showprogramm für die ganze Familie. Unter dem Eingangsmotto „Weißt Du wie gut es tut, wenn man sich Gutes tut" war sein Publikum eingeladen, ihn für zwei Stunden ins Bühnenbild des „Grammel-Land" zu begleiten, das sich in der aktuellen Tour als eine kleine karibische Insel erweist – ein paradiesischer Sehnsuchtsort, bestückt mit Sandstrand, Palmen, Totempfahl, Piratenflaggen, hölzernem Strand-Toilettenhäuschen und einem unübersehbaren Wegweiser in den tausende Kilometer entfernten Heimatort Spandau. Auf Inselurlaub begleiten ihn eine ganze Reihe seiner Puppenfiguren, darunter der freche, extrem schielende, als Piratenkapitän gekleidete „Adler-Fasan" Frederic Freiherr von Furchensumpf, die mädchenhaft-schüchterne Schildkröte Josie und der leicht vertrottelt wirkende „Big-Mäc-Hamburger" Professor Dr. Peter Hacke.(...)