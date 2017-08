Empfehlung - Vergessenes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

hi Nordhorn. Piepende Rauchmelder haben am Donnerstagmorgen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße am Strampel auf einen möglichen Brand in einer Wohnung aufmerksam gemacht. Da offenbar niemand zuhause war, brachen die gerufenen Feuerwehrleute die Tür zur betroffenen Wohnung auf. Unter schwerem Atemschutz betraten sie die Räume. In der verqualmten Küche fanden die Einsatzkräfte die Ursache für den Feueralarm. Essen schmorte in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd vor sich hin. Die Feuerwehrleute stellten den Topf in die Spüle und lüfteten die Wohnung, die sich im zweiten Obergeschoss des Hauses befindet. Größerer Schaden entstand nicht, lediglich die aufgebrochene Tür muss nun repariert werden. Die Feuerwehr Nordhorn war mit einem Löschzug und 22 Einsatzkräften vor Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vergessenes-essen-sorgt-fuer-feuerwehreinsatz-202407.html