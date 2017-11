Verfolgungsjagd: Mit 120 km/h durch Nordhorn

hi Nordhorn. Die Polizei in Nordhorn sucht nach einem blauen Passat CC. Er ist Beamten am Dienstagmittag entkommen, als sie ihn anhalten wollten. Der Wagen fiel zwei Polizisten in der Straße Koelmanns Maate auf. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Spielstraße. Mit einem Streifenwagen verfolgten die Beamten den Passat, der nach Polizeiangaben zügig durch die Kreisverkehre Deegfelder Weg und Döppersweg in Richtung Wietmarscher Straße fuhr. In der 70er-Zone im Döppersweg beschleunigte die Limousine nach Polizeiangaben auf 120 Stundenkilometer. Im Bereich der Cohenstraße hielten sich Familien mit Kleinkindern am Straßenrand auf, sie wurden durch den vorbeirasenden Wagen gefährdet. Letztendlich konnte der Wagen den hinterherfahrenden Beamten entkommen. Zeugen, insbesondere Mitglieder der gefährdeten Familien, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

