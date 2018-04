Empfehlung - Verfolgungsjagd in Niederlanden endet in Nordhorn

Oldenzaal. Ein Autodiebstahl hat am Samstagnachmittag in den Niederlanden zu einer Verfolgungsfahrt geführt, die schließlich in Nordhorn endete. Um 16.45 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass an der Zandhorstlaan in Oldenzaal ein Lieferwagen gestohlen worden sei. Daraufhin machten sich mehrere Einheiten der niederländischen Polizei auf die Suche nach dem Fahrzeug.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verfolgungsjagd-in-niederlanden-endet-in-nordhorn-233376.html