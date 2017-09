Empfehlung - Verfolgungsjagd endet in Möbelhaus-Fassade

Nordhorn. Eine Verfolgungsjagd durch den Nordhorner Stadtteil Blanke endete am späten Samstagabend in einem Möbelhaus. Der 5er BMW durchbrach die blecherne Fassade des Geschäftes an der Fennastraße und kam in einem Büroraum zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verfolgungsjagd-endet-in-moebelhaus-fassade-208596.html