Verein der Klosterfreunde ebnet Wege zu Begegnung und Dialog

Nordhorn Die Zahl 40 hat in der Zahlensymbolik der Bibel einen besonderen Stellenwert. Das stellte der reformierte Moderator der Stiftung Frenswegen, Reiner Rohloff, in der samstäglichen Wochenschlussandacht in der Klosterkapelle heraus und meinte: „Ich rate allen Paaren, die Zahl 40 viel mehr zu feiern als die 50.“ Das tat auch der Förderverein „Freunde und Förderer der Stiftung Frenswegen“. Er weitete die Wochenschlussandacht aus zu einem Rückblick auf die 40-jährige Tätigkeit des Fördervereins. In 40 Jahren habe das Kloster sich als das Forum zum Dialog in der Region profiliert, so Rohloff. Das seien auch für den Förderverein 40 angefüllte Jahre gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verein-der-klosterfreunde-ebnet-wege-zu-begegnung-und-dialog-239040.html