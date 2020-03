Empfehlung - Verdachtsfall: Oberschule Deegfeld schon am Freitag dicht

Nordhorn Die Schüler der Oberschule Deegfeld mussten bereits am Freitagmorgen nicht zur Schule kommen. Wie der Schulleiter Thomas Eule auf GN-Nachfrage bestätigte, habe es am Donnerstagabend einen Coronaverdachtsfall an der Schule gegeben. Als Vorsichtsmaßnahme habe man sich dazu entschlossen, die Schule am heutigen Freitag zu schließen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verdachtsfall-oberschule-deegfeld-schon-am-freitag-dicht-347607.html