Verbund für Ausbildung in der Pflege gegründet

Nordhorn Die bisherigen Ausbildungen in der Altenpflege, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflege werden künftig im Sinne einer generalistischen Ausbildung zusammengelegt. Am 1. September beginnt dann in der Grafschaft erstmalig die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/verbund-fuer-ausbildung-in-der-pflege-gegruendet-333846.html