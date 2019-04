Vennweg in Nordhorn ist am Donnerstag gesperrt

Aufgrund Reparaturarbeiten wird am Donnerstag, 4. April, ab 17.30 Uhr der Vennweg in Nordhorn für den Busverkehr gesperrt. Das teilt die BE mit. Die Busse der Linie 3 fahren den Gildehauser Weg bis zur Oberen Blanke und biegen in die Kösliner Straße ab.