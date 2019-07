Zwei Verletzte bei Unfall auf Veldhauser Straße

Am Sonntagnachmittag ist ein Auto auf der Veldhauser Straße in Nordhorn verunglückt. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und es schleuderte über die Fahrbahn. Zwei Männer wurden verletzt, eine dritte Person flüchtete laut Zeugen.