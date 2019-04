Veldhauser Straße kurzzeitig für Verkehr geöffnet

Eigentlich wird an der Veldhauser Straße – am Knotenpunkt mit der neuen Nordumgehung – in Nordhorn noch gearbeitet. Jetzt ist die Straße aber für ein paar Tage für den Verkehr geöffnet. Grund sind Arbeiten auf einer inoffiziellen Ausweichstrecke.