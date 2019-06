Vechtetal-Schule sorgt für eine bessere Schulverpflegung

Nordhorn In knapp neun Monaten ist es den Schulen gelungen, ihre Schulverpflegung zu verbessern. Zu den ausgezeichneten Schulen zählt auch die Vechtetal-Schule als eine von drei Schulen, die ihren jahrelangen Einsatz mit dem fünften Stern krönen konnte.

Die Teilnahme an „Schule auf EssKurs“ bietet niedersächsischen Schulen die Möglichkeit, ihre Mittags- und Zwischenverpflegung mit fachlicher Unterstützung der Verbraucherzentrale zu verbessern. „Die beteiligten Schulen haben sie genutzt, sind mit ganz individuellen Konzepten angetreten und haben sich sehr kreativ für ihre Ess- und Trinksituationen eingesetzt“, erklärt Kathrin Bratschke, Ernährungsreferentin der Verbraucherzentrale. In einem Schuljahr hat die Vechtetal-Schule verschiedene Ziele erfolgreich umgesetzt. Hierbei stand die Fitness – nicht nur beim Sport, sondern auch im Verpflegungsbereich bei der gesamten Schulgemeinschaft – ganz hoch im Kurs. Das Thema zog sich durch sämtliche Klassen und viele Projekttage. „Das Mensa-Team zeichnet sich besonders durch den unermüdlichen, immerwährenden Einsatz aus, der in allen Bereichen geleistet wird“, sagt Annette Liebner, Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale. So bekam nach langem Auswahlverfahren der Wunsch-Caterer den Zuschlag. Nun konnte die Schule die Einführung des „Fitness-Menüs“ in Angriff nehmen. Seitdem wird ganz genau die Zusammenstellung der Speisen auf den Gesundheits- und Fitnesswert geprüft, bevor das Essen im Speiseplan ausgelobt wird.

„Schule auf EssKurs“ startet in die 13. Runde. Alle niedersächsischen Schulen können sich bis 12. Juli bewerben.