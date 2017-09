Empfehlung - Vechtetal-Schüler sammeln Spenden für die „Sonderfietsen“

Nordhorn. Im Jahr 2007 ging an der Vechtetal-Schule in Nordhorn das Projekt „MogLi – Mobilität auf ganzer Linie“ an den Start: Ziel dessen war es, Menschen mit Behinderungen die eigenständige Teilnahme am Öffentlichen Personennahverkehr so gut es geht zu ermöglichen und Barrieren abzubauen. Nun, zehn Jahre später, rückt das Thema Mobilität erneut in den Fokus – allerdings mit Blick auf das Fahrrad. Um vier spezielle Gefährte anzuschaffen, sammelt die Schule derzeit fleißig spenden. So auch beim großen Schulfest am Sonnabend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vechtetal-schueler-sammeln-spenden-fuer-die-sonderfietsen-207950.html