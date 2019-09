Empfehlung - Vechte, Verse, Violinen: Nordhorner Künstler in der Weberei

Nordhorn Bereits zum zweiten Mal nach 2018 fand unter dem Titel „Vechte, Verse, Violinen“ ein unterhaltsamer Nachmittag in der Alten Weberei statt. Neben bekannten Künstlerinnen und Künstlern der Stadt präsentierten sich auch talentierte Newcomer in der Weberei. Deren Zuschauerraum hatte das Team des Hauses in einen amerikanischen Musik-Club verwandelt. Initiiert hatte die Veranstaltung der Seniorenbeirat mit aktiver Unterstützung der Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn, gesponsert von Gewo und nvb.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vechte-verse-violinen-nordhorner-kuenstler-in-der-weberei-316490.html