Vater-Kind-Zelten wird immer beliebter

Der Heseper Sportverein (HSV) hat am vergangenen Wochenende sein sechstes Vater-Kind-Zelten am Dorfgemeinschaftshaus in Nordhorn-Hesepe ausgerichtet. 31 Kinder und 20 Väter verbrachten gemeinsam spannende und erlebnisreiche Stunden am Lagerfeuer.