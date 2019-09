Empfehlung - Varietékünstler lockten in die Innenstadt von Nordhorn

Nordhorn Fahrende Fische, mysteriöse Zaubertricks und verrückte Trapezkunst – das alles und noch mehr bekamen die Besucher der 29. Ausgabe des „Internationalen Straßenkulturfestes“ zu sehen. Nicht nur bei der Galaveranstaltung am Freitag zog es viele Interessierte in Nordhorns Innenstadt, auch das Programm „umsonst und draußen“, bei dem Künstler an den insgesamt sieben Standorten ihr Können zeigten, kam gut an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/varietekuenstler-lockten-in-die-innenstadt-von-nordhorn-316277.html