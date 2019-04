Empfehlung - Vandalismus am Turnverein Nordhorn

Nordhorn In der Nacht von Sonntag auf Montag in der vergangenen Woche ist eine Sitzbank der Boule Abteilung des Turnvereins Nordhorn am Promenadenweg beschädigt worden. Auch in der darauffolgenden Nacht von Montag auf Dienstag ist eine weitere Sitzbank demoliert worden. Laut Polizeiangaben belaufen sich die Kosten des Schadens auf mehrere 100 Euro. Die Ermittlungen laufen noch, bisher gibt es noch keine Spur von den Tätern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Nordhorn zu melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vandalismus-am-turnverein-nordhorn-290961.html