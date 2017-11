Empfehlung - Ursache nach Brand in Zahnarztpraxis noch unklar

Nordhorn. Am Tag nach dem Brand in einer Zahnarztpraxis in Nordhorn ist die Ursache noch unklar. Bei dem Feuer am Mittwochabend sind die Räume der Praxis an der Neuenhauser Straße größtenteils zerstört worden. Ein Passant sah der Polizei zufolge gegen 19.45 Uhr lodernde Flammen hinter den Fensterscheiben im ersten Obergeschoss und rief die Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen auf die Räumlichkeiten der Praxis zu begrenzen. 16 Hausbewohner, die in dem Wohn- und Geschäftshaus leben, wurden zügig in Sicherheit gebracht. Brandermittler der Polizei machten sich am Donnerstag in den Trümmern der Praxis auf Spurensuche. Sie wollen herausfinden, warum der Brand plötzlich ausbrach. Bislang kann Polizeisprecher Dennis Dickebohm noch keine Angaben zur Brandursache machen. Auch wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Der dürfte allerdings beträchtlich ausfallen, die Praxis bleibt vorerst geschlossen. Ebenfalls noch nicht zu beziffern ist der durch Rauch und Löschwasser entstandene Sachschaden in dem Ladenlokal unterhalb der Arztpraxis.