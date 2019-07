Empfehlung - Ursache für Loch in der Euregiostraße weiter unklar

Nordhorn Das etwa 50 Zentimeter tiefe und breite Loch in der Fahrbahn der Euregiostraße in Nordhorn gibt dem Landkreis Rätsel auf. Der Kreis ist für den Unterhalt der Euregiostraße zuständig. Die Vermutung, dass ein städtischer Abwasserkanal unter der Fahrbahn eingebrochen sein könnte, bestätigt sich bislang nicht. Mitarbeiter des Bauhofes haben den Kanal unter der Straße am Dienstagvormittag mit einer Kamera untersucht. Sie fanden keine Schäden, teilt die Stadt Nordhorn mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ursache-fuer-loch-in-der-euregiostrasse-weiter-unklar-310447.html