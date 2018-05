Empfehlung - Unternehmer: Bahnverbindung wirtschaftlich bedeutend

gn Nordhorn. Auf Einladung der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim trafen sich Vertreter der sieben Mitgliedsverbände, um über grenzüberschreitende Mobilität und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen. „In einem zusammenwachsenden Europa ist es für die Wirtschaft gerade in grenznahen Regionen notwendig, intensiv zusammen zu arbeiten“, begrüßte Jutta Lübbert von der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim ihre Gäste. So könnten die in der Grenzregion ansässigen Unternehmen ihren wirtschaftlichen Erfolg steigern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/unternehmer-bahnverbindung-wirtschaftlich-bedeutend-235346.html