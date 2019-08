Unrat brennt an Grundschule am Roggenkamp in Nordhorn

Nordhorn Zunächst nach einem größeren Brand sah die Rauchentwicklung aus, welche eine aufmerksame Passantin am Freitagnachmittag im Dachbereich der Grundschule am Roggenkamp erkannte. Umgehend rief sie die Feuerwehr, welche mit einem F3-Alarm (Mittelbrand) durch die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle alarmiert wurde, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Rauch breitet sich über Fallrohr aus

Als die vor Ort ankam, sei jedoch schon erkennbar gewesen, dass es sich um keinen größeren Einsatz handelte. Laut Feuerwehr brannte Unrat in einem größeren Regensinkkasten. Der Brandrauch breitete sich über das Fallrohr aus und erweckte den Anschein, es qualme aus dem Dach. Die Feuerwehr flutete über das Fallrohr und von oben den Regensinkkasten und konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken.

Wie es zu dem Brand kommen konnte ermittelt laut Feuerwehrangaben die Polizei.

Gemeldeter Zimmerbrand am Donnerstag

Bereits am Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem gemeldeten Zimmerbrand am Stadtring ausrücken. Auch hier war der Einsatz laut Mitteilung weniger dramatisch als gemeldet. Etwas 15 Quadratzentimeter Kunststoffboden brannten in einem Zimmer, hierdurch kam es zu einer Rauchentwicklung. Laut Feuerwehr war auch dieser Einsatz schnell beendet.