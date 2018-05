Empfehlung - Unglücksschiff im Kleinformat: Titanic-Modell ausgestellt

Nordhorn. Knapp einen Meter lang ist sie: die Nachbildung der Titanic im Nordhorner Schifffahrtsmuseum. Das 18 Jahre alte Modell hat Holger Kölber in mühseliger Arbeit in den vergangenen Wochen restauriert. Sein fertiges Werk konnten die Besucher am Internationalen Museumstag am Sonntag erstmals von allen Seiten betrachten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ungluecksschiff-im-kleinformat-titanic-modell-ausgestellt-235884.html