Unfallflucht in Nordhorn: Polizei sucht Audi-Fahrer

gn Nordhorn. Ein grauer „Audi A4“ hat am Donnerstag gegen 19.50 Uhr auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn einen Lastwagen gerammt und einen entgegenkommenden „VW Golf“ gestreift. Der Audi-Fahrer war in Richtung Bad Bentheim unterwegs, als er den Lastwagen überholte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Audi-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle . Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei zu melden.

