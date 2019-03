Empfehlung - Unfall auf Zebrastreifen: Junger Radfahrer verletzt

Nordhorn Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Ein Radfahrer überquerte auf einem Zebrastreifen den Richterskamp in Nordhorn in Richtung Lindenallee. Dabei wurde er von einem Kleinwagen erfasst, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Radfahrer wurde verletzt. Ein Notarzt versorgte den jungen Mann vor Ort, anschließend wurde dieser ins Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/unfall-auf-zebrastreifen-junger-radfahrer-verletzt-289032.html