Empfehlung - Unfall auf Veldhauser Straße: Stau auf Umleitungsstrecke

Nordhorn Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Veldhauser Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Bau geprallt. Die junge Frau war in Richtung Veldhausen unterwegs, als ihr Wagen ins Schlingern geriet. Der Wagen kam in den linken Seitenraum, überschlug sich und wurde von einem Baum gebremst. Die junge Frau kam verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auf der Veldhauser Straße bildete sich ein langer Rückstau. Zusätzlich verengt wurde die Umleitungsstrecke durch am Straßenrand parkende Autos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/unfall-auf-veldhauser-strasse-stau-auf-umleitungsstrecke-266157.html