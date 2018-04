Unfall auf der Südtangente nach gefährlichem Wendemanöver

gn Nordhorn. Wie die Polizei berichtete, befuhr der Fahrer eines silbernen Autos die Auffahrt vom Gildehauser Weg kommend und wendete sein Auto, kurz bevor er auf die Tangente auffuhr. Dabei überfuhr er die Sperrfläche und stieß mit einem auf der Tangente in Richtung Lingen fahrenden schwarzen „Kia Picanto“ zusammen. Das Auto wurde dabei auf den Beschleunigungsstreifen geschleudert und blieb mit erheblichem Sachschaden liegen. Der 46-jährige Fahrer und seine Mitfahrerin wurden nicht verletzt.

Der unbekannte Fahrer setzte sein Wendemanöver fort und fuhr auf dem Gildehauser Weg in unbekannte Richtung davon. Neben der Unfallflucht wird ihm auch die Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Sein silbernes Auto dürfte an der linken vorderen Seite stark beschädigt sein. Fahrzeugteile, darunter auch silberne Karosserieteile, wurden an der Unfallstelle gefunden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 05921 3090, melden.