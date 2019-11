Empfehlung - Unfall auf der B 213: 31-Jähriger übersieht Stauende

Klausheide Dieser Rückstau hatte sich gebildet, als vermutlich ein Auto nach links in den Nordring einbiegen wollte. Gegen 14 Uhr fuhr der 31-Jährige kurz hinter der Ampelkreuzung mit seinem Volvo in das Heck des VW-Golfs einer 24-jährigen Frau aus Neuenhaus. Dabei entstand erheblicher Sachschaden: Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen lange Staus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/unfall-auf-der-b-213-31-jaehriger-uebersieht-stauende--332174.html