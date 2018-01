Unbekannter ruft grundlos die Nordhorner Feuerwehr

gn Nordhorn. Ein bislang Unbekannter hat die Feuerwehr Nordhorn böswillig in die Innenstadt alarmiert, teilt die Feuerwehr mit. Den ehrenamtlichen Rettern wurde in der Nacht zu Samstag um 00.40 Uhr ein Küchenbrand in der Firnhaberstraße gemeldet.

Mehrere voll besetzte Fahrzeuge von beiden Standorten setzten sich in Bewegung. Doch am Einsatzort fanden die Feuerwehrleute aber keinen Brand vor. Auch vom Anrufer war keine Spur zu finden. Nach gründlicher Kontrolle fuhren die Retter wieder ab.