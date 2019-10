Unbekannter greift Frau an und verletzt helfenden Passant

Nordhorn Ein unbekannter Täter hat am 6. Oktober zwischen 20 und 20.15 Uhr eine junge Frau im Bereich Taunusstraße/Odenwaldstraße in Nordhorn angegriffen. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Die Beamten suchen Zeugen. Die Frau hatte bei dem Angriff um Hilfe gerufen. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam ein Passant der jungen Frau zur Hilfe und wurde daraufhin von dem unbekannten Täter mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Hierbei zog er sich Verletzungen zu.

Die Frau und der unbekannte Täter entfernten sich anschließend zu Fuß in Richtung des Kreisverkehrs an der Grasdorfer Straße.

Der unbekannte Täter war etwa 25 Jahre, ca. 1,85 Meter groß und hatte eine schlanke, sportliche Statur. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben. Die kurzen blonden Haare trug der Täter mit einem sogenannten Undercut. Er war mit einer blauen Jeans und einer grauen Jacke bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 05921 3090, in Verbindung zu setzen.