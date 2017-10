Unbekannte wüten in Kirche

gn Nordhorn. Unbekannte haben am Sonntag zwischen 10.15 Uhr und 17.30 Uhr die St. Josef-Kirche an der Veldhauser Straße in Nordhorn beschädigt. Sie sollen der Polizei zufolge in der katholischen Kirche mehrere Prospekte verbrannt haben. Außerdem sollen sie mit Lebensmittel umhergeworfen haben.

Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Kirche gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.