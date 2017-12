Unbekannte überfallen Mann und schießen auf der Flucht

gn/hi Nordhorn. Ein 36-Jähriger aus Nordhorn wurde am Sonntagabend in der Zeit von 21:30 Uhr bis 21:35 Uhr in seinem Wohnhaus in der Straße Am Bölt von zwei vermummten Tätern überfallen. Die unbekannten Männer klingelten an der Haustür des Mannes. „Sie hatten Pizzakartons in der Hand und gaben vor, Pizza auszuliefern“, erklärt Polizeisprecherin Heidi Herpel. Unmittelbar nach Öffnen der Tür wurde er von den Tätern mit Reizgas angegriffen und in den Eingangsbereich des Hausflures gedrängt. Hier traten und schlugen die beiden Männer auf den 36-Jährigen ein und verletzen ihn. Durch den entstandenen Lärm kam die ebenfalls im Haus anwesende 38 jährige Lebensgefährtin hinzu. Sie wurde von einem Täter zu Boden geschubst. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hermann-Löns-Weg. Während der Flucht schoss ein Täter zwei Mal mit einer Schusswaffe. Durch diese Schüsse wurde niemand verletzt. Der 36 jährige Mann rief mehrfach um Hilfe und klopfte an einem Nachbarhaus. Hier wurde ihm geöffnet und der Nachbar verständigte die Polizei. Das Überfallopfer wurde vom Rettungsdienst behandelt und ging anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Laut Polizeisprecherin Heidi Herpel ist noch unklar, ob die Täter mit scharfer Munition geschossen haben. Die Spurensicherung war noch am Abend vor Ort und hat nach Patronenhülsen gesucht. Zu den Flüchtigen liegt noch keine genaue Personenbeschreibung vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921 3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

Unbekannte überfallen Mann und geben Schüsse ab Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Ein Mann ist am Sonntagabend in seinem Haus in Nordhorn überfallen und angegriffen worden. Auf der Flucht gaben die Täter Schüsse ab. Mehr dazu im Interview mit Polizeisprecherin Heidi Herpel.