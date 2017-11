Unbekannte stehlen „Nordhorner Fietsen“

hi Nordhorn. Die Polizei Nordhorn sucht nach fünf Damen-, vier Herrenrädern und zwei E-Bikes. Wie die Polizei meldet, sind die Fahrräder aus einem Schuppen des VVV an der Seeuferstraße entwendet worden. Die Räder dienten zum Verleih an Touristen, erklärt VVV Geschäftsführer Matthias Bönemann. Nach Polizeiangaben müssen sich die Täter zwischen Samstagabend und Montagnachmittag zu einem Fahrradschuppen am VVV Gebäude Zugang verschafft haben. Die Diebe brachen ein Bügelschloss auf, um an die Räder zu kommen. Für den Abtransport der Fahrräder haben die Täter vermutlich einen Anhänger oder einen Transporter verwendet. Die silbernen Fahrräder sind fünf bis sechs Jahre alt und mit der Aufschrift „Nordhorner Fietse“ versehen. VVV Geschäftsführer Bönemann schätzt den Schaden auf etwa 7000 Euro. Er hofft, dass die Videoaufzeichnungen aus der Parkpalette am VVV Turm die Diebe überführen können. Die Bilder werden derzeit von der Polizei ausgewertet. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden. Touristen müssen unterdessen nicht auf die „Nordhorner Fietsen“ verzichten, nach Aussage von Matthias Bönemann stehen noch rund 20 Fahrräder bereit.

Karte