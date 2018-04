Empfehlung - Unbekannte randalieren am Hüsemanns Esch in Nordhorn

hi Nordhorn. Das Golf Cabrio ist übersät mit Kohleresten und Asche. Der Grill, den Unbekannte auf den Wagen geworfen haben, hat Spuren im Lack hinterlassen. Wie ein GN-Leser berichtet, haben die Unbekannten am frühen Montagmorgen im Hüsemanns Esch in Nordhorn randaliert. In einem Video ist zu erkennen, wie ausgekippte Mülltonnen in der Dunkelheit auf der Fahrbahn an der Diskothek liegen. Vor dem Golf haben die Randalierer dann auch nicht halt gemacht und ihn mit dem Grill beschädigt. Die Tat soll sich am Montagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 7.00 Uhr ereignet haben. Bei der Polizei ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingegangen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Nordhorn unter Telefon 05921.3090 entgegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/unbekannte-randalieren-am-huesemanns-esch-in-nordhorn-231097.html