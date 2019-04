Empfehlung - Unbekannte demolieren mehrere Autos in Nordhorn

Nordhorn Die Scheiben des Autos sind eingeschlagen, der Spiegel ist abgetreten: Dieses Bild hat sich in Nordhorn zuletzt mehreren Autofahrern geboten. Die Polizei spricht auf GN-Anfrage von einer „leichten Häufung der Sachbeschädigung“. Es betreffe vor allem Wagen in der Blumensiedlung in Nordhorn, aber auch in anderen Stadtteilen gebe es Fälle der Sachbeschädigung. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt eine Polizeisprecherin. Dabei seien die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. „Es ist schwierig nachzuweisen, welcher Fall jetzt zu der Serie gehört und welches nicht“, erklärt die Polizeisprecherin. Daher könne die Polizei auch keine genauen Angaben machen, wann die Demolierungen angefangen haben und wie viele Wagen bisher betroffen sind. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/unbekannte-demolieren-mehrere-autos-in-nordhorn-292642.html