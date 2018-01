Empfehlung - Unbekannte brechen in Kinderspielparadies „Crocky“ ein

gn Nordhorn. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20.00 Uhr und 9.30 Uhr in das Kinderspielparadies „Crocky“ an der Wehrmaate in Nordhorn ein. Sie hebelten eine Tür auf der Gebäuderückseite auf. Aus dem Kinderspielparadies wurde ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter (05921) 3090 mit der Polizei in Nordhorn in Verbindung zu setzen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/unbekannte-brechen-in-kinderspielparadies-crocky-ein-220794.html