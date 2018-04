Unbekannte beschädigen „kunstwegen“-Vitrine am Povelturm

Die „kunstwegen“-Vitrine am Povelturm ist von bislang Unbekannten eingeschlagen worden. Das Kunstwerk erinnert an das Nordhorner Textilunternehmen Povel. Ein Anwohner hat die Städtische Galerie in Nordhorn auf den Schaden aufmerksam gemacht.